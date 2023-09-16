Месси пропустит еще один матч Интер Майами

Аргентинский нападающий Интер Майами снова не сыграет за свой клуб.

Как сообщает AS со ссылкой на SportsCenter, Месси не полетел с командой на матч с Атлантой, который состоится на этих выходных и период восстановления кондиций футболиста затягивается. Считается, что больше свободного времени поможет легенде Барселоны быть лучше готовым к серии важных матчей в конце регулярного чемпионата.

Главный тренер Интер Майами ранее отмечал, что переживать за здоровье звезды не стоит.

“С ним все хорошо. Мы будем осторожны с ним, потому что у нас много важных игр за короткий промежуток времени. Наша идея состоит в том, чтобы не позволить ему и любому другому футболисту получить травму”, - отметил тренер.

Напомним, что во время международной паузы Лионель забил победный гол в матче сборной Аргентины против Эквадора, но не доиграл матч до конца. После этого он пропустил игру с Боливией. Кроме того, нападающий также не играл за Интер Майами против Спортинг Канзас-Сити из-за наложения графика матчей сборных и клубов.

До конца регулярного чемпионата Интер Майами осталось провести восемь матчей. Команда Лео Месси отстает от плейофф на шесть очков.