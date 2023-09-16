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Месси пропустит еще один матч Интер Майами

Новости футбола Сегодня, 03:35
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Месси пропустит еще один матч Интер Майами Месси пропустит еще один матч Интер Майами

Аргентинский нападающий Интер Майами снова не сыграет за свой клуб.

Как сообщает AS со ссылкой на SportsCenter, Месси не полетел с командой на матч с Атлантой, который состоится на этих выходных и период восстановления кондиций футболиста затягивается. Считается, что больше свободного времени поможет легенде Барселоны быть лучше готовым к серии важных матчей в конце регулярного чемпионата.

Главный тренер Интер Майами ранее отмечал, что переживать за здоровье звезды не стоит.

“С ним все хорошо. Мы будем осторожны с ним, потому что у нас много важных игр за короткий промежуток времени. Наша идея состоит в том, чтобы не позволить ему и любому другому футболисту получить травму”, - отметил тренер.

Напомним, что во время международной паузы Лионель забил победный гол в матче сборной Аргентины против Эквадора, но не доиграл матч до конца. После этого он пропустил игру с Боливией. Кроме того, нападающий также не играл за Интер Майами против Спортинг Канзас-Сити из-за наложения графика матчей сборных и клубов.

До конца регулярного чемпионата Интер Майами осталось провести восемь матчей. Команда Лео Месси отстает от плейофф на шесть очков.

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