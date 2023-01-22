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Месси пропустит ближайший матч ПСЖ: названа причина

Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси не сыграет в матче 1/16 финала Кубка Франции против “Па де Кассель”, сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер парижского клуба Кристоф Гальтье принял решение предоставить отдых форварду. При этом в заявку парижан вошли нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.

Матч ПСЖ - “Па де Кассель” состоится завтра, 23 января.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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