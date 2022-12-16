Месси пропустил тренировку сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустил тренировку сборной Аргентины пропустил тренировку команды за несколько дней до финала ЧМ-2022 в Катаре.

Как пишет источник, аргентинца не было на вчерашней тренировке.

Интересно, что на занятиях были лишь те футболисты, которые вышли на замену или вовсе не появились на поле в матче с Хорватией (3:0).

В это же время футболисты стартового состава тренировались в тренажерном зале. Спустя некоторое время они вышли к остальным игрокам, но сам Месси там не появился.

По данным СМИ, у капитана может быть дискомфорт в задней поверхности бедра. При этом в команде уверены, что Лионель сможет сыграть против Франции в финале чемпионата мира 18 декабря.