Месси пропустил тренировку сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 04:57
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустил тренировку сборной Аргентины пропустил тренировку команды за несколько дней до финала ЧМ-2022 в Катаре.
Как пишет источник, аргентинца не было на вчерашней тренировке.
Интересно, что на занятиях были лишь те футболисты, которые вышли на замену или вовсе не появились на поле в матче с Хорватией (3:0).
В это же время футболисты стартового состава тренировались в тренажерном зале. Спустя некоторое время они вышли к остальным игрокам, но сам Месси там не появился.
По данным СМИ, у капитана может быть дискомфорт в задней поверхности бедра. При этом в команде уверены, что Лионель сможет сыграть против Франции в финале чемпионата мира 18 декабря.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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