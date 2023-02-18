Форвард Лионель Месси пропустил тренировку ПСЖ перед матчем Лиги 1 с “Лиллем”.

Как пишет журналист Марк Меченуа, опытный футболист занимался индивидуально.

Отметим, что матч чемпионата состоится завтра и начнется в 14:00.

В этом сезоне Месси сыграл 26 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и 14 результативными передачами. К