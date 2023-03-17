Месси пропустил тренировку ПСЖ перед матчем чемпионата

Форвард ПСЖ Лионель Месси не присутствовал на тренировке своей команды.

Согласно сообщению L’Equipe, пока неизвестно, по какой причине он пропустил тренировку.

Отметим, что уже 19 марта парижане сыграют с “Ренном” в 28-м туре Лиги 1.

Аргентинец 13 голов в 22 матчах чемпионата Франции в текущем сезоне.