Месси прокомментировал выигрыш Золотого мяча 2023

Аргентинский нападающий Лионель Месси сегодня в Париже выиграл свою очередную награду Золотой мяч. Форвард Интер Майами получил уже восьмую для себя награду из рук Дэвида Бекхэма.

После награждения Месс поблагодарил партнеров по команде, а также заявил, что в будущем Холанд и Мбаппе получат эту награду.

"Спасибо всем, особенно моим товарищам по команде. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Этот "Золотой мяч" - отличный подарок для всей Аргентины.

Уровень соревнований никогда не снижается, мне повезло быть здесь на протяжении многих лет. Хочу особо отметить всех тех людей, которые были счастливы, что Аргентина стала чемпионом мира. Спасибо также всей моей семье, жене, детям, за то, что они были рядом в самые тяжелые моменты и помогли мне осуществить мои мечты в футболе. Без вас это было бы невозможно.

Я хочу упомянуть Марадону. С днем рождения, я думаю, что нет лучшего места, чем здесь, чтобы поздравить его, в окружении игроков и с мячом. Этот Золотой мяч также принадлежит тебе и всей Аргентине.

Все награды были особенными, но я всегда подчеркиваю важность команды. Это вторично. Посмотрите на Ман Сити, они были лучшими и добились всего в прошлом сезоне.

Мне очень повезло, я играл за лучшую команду в мире, лучшую в истории, и благодаря этому я смог завоевать множество индивидуальных наград. С Аргентиной у меня были очень плохие времена, но я никогда не отказывался от победы на Копа Америка и Чемпионате мира, и поэтому я горжусь тем, что не сдался", - заявил Месси.