Месси прокомментировал свой уход из ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси прокомментировал свой уход из “Пари Сен-Жермен” по окончании сезона.

“Я хочу поблагодарить ПСЖ, город Париж и его жителей за эти два года. Желаю вам всего наилучшего в будущем”, – приводит слова футболиста пресс-служба французского клуба.

35-летний Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Всего он провел за клуб 74 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

Аргентинский форвард станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

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