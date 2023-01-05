Месси признали лучшим футболистом мира по итогам 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего футболиста 2022 года.

Им стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

В голосовании организации форвард “ПСЖ” набрал 275 очков и опередил своего одноклубника Килиана Мбаппе, который набрал 35 очков.

Третье место в голосовании занял нападающий сборной Франции Карим Бензема (30 очков).

Напомним, что Месси в конце года выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.