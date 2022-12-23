Месси принял решение по будущему в "ПСЖ"

Форвард “ПСЖ” Лионель Месси не собирается менять команду летом 2023 года.

Как пишет источник, владелец парижан Нассер Аль-Хелайфи встречался с отцом нападающего и тот ему пообещал, что Месси отыграет в клубе еще один сезон.

Отмечается, что после триумфа на ЧМ-2022 аргентинец намерен выиграть еще одну Лигу чемпионов. Действия “ПСЖ” в этом направлении кажется игроку более убедительным по сравнению с “Барселоной”, куда его пытаются вернуть.

Напомним, что текущий контракт аргентинца истекает летом 2023 года.