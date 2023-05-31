Месси принял предложение "Барселоны"
Новости футбола Сегодня, 15:57
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси принял предложение “Барселоны”, сообщает журналист Марта Рамон в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист согласился на зарплату в размере 12-13 миллионов евро после уплаты налогов. Впрочем, данное предложение пока что является неофициальным, так как каталонскому клубу необходимо согласовать с руководством Ла Лиги финансовый план по выходу из кризиса.
При этом саудовский “Аль-Хилаль" предлагает аргентинцу 400 миллионов евро в год, но его приоритетом является возвращение в “Барселону”.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.
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