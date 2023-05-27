Месси принес ПСЖ титул чемпиона Лиги 1

В матче 37-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на выезде сыграл вничью со “Страсбуром” со счетом 1:1.

На 59-й минуте счет открыл Лионель Месси, но затем хозяев от поражения спас гол Кевина Гамейро.

ПСЖ, набрав 85 очков, гарантировал себе титул чемпиона Лиги 1. “Страсбур” с 40 очками занимает 15-е место.

“Страсбур” – ПСЖ - 1:1 (0:0)

Голы: Месси, 59 - 0:1, Гамейро, 79 - 1:1

“Страсбур”: Зельс, Дагба (Лиэнар, 66), Ньямси, Перрен, Дукуре, Гильбер, Сансон, Сиссоко (Гамейро, 76), Белльгард, Диарра, Диалло.

ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Битшиабу, Данилу Перейра, Бернат, Заир-Эмери, Верратти, Саншеш, Витинья (Солер, 84), Месси, Мбаппе.

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