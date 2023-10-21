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Месси прилетел в Шарлотт на матч Интер Майами

Новости футбола Сегодня, 05:41
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Месси прилетел в Шарлотт на матч Интер Майами Фото: твиттер Интер Майами/Автор неизвестен

После международной паузы Лионель Месси вернулся в США, чтобы закончить сезон с его клубом.

В четверг, 19 октября, Интер Майами принимал в гостях Шарлотт, тот матч закончился вничью 2:2. Теперь «цаплям» предстоит провести последний матч в текущем розыгрышеMLS, также против Шарлотт, но уже на выезде. После поражения Цинциннати в предпоследней игре команда Месси упустила последнюю возможность побороться за плей-офф финальной серии в текущем сезоне.

На данный момент Интер Майами занимает четырнадцатую строчку турнирной таблицы Восточной конференцииMLS. Текущая позиция будет окончательной для клуба вне зависимости от результата матча против Шарлотт, ведь отставание от тринадцатого места составляет четыре очка, а опережение Торонто, которые занимают последнее место – двенадцать очков.

Аргентинец не выходил на поле со стартовых минут в составе своей команды с начала сентября. Тогда в матче против Лос-Анджелес он получил мышечную контузию. После этого он сыграл за Интер Майами, в сумме, всего 72 минуты в двух матчах против Торонто и Цинциннати.

Но Месси окончательно восстановился после травмы и уже провел два матча за сборную Аргентины в рамках квалификации к Чемпионату мира 2026 года, при чем в матче против Перу сыграл все 90 минут и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что Месси вместе с Интер Майами отправиться в Китай в начале ноября и проведет там два товарищеских игры.

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