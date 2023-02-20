Месси прилетел в Барселону

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси вместе с семьей прилетел в Барселону, сообщает журналист Виктор Наварро в своем твиттере.

По сведениям источника, аргентинец и другие игроки парижского клуба получили два выходных после победы в матче 24-го тура чемпионата Франции против ПСЖ (4:3).

Ранее сообщалось, что президент “Барселоны” Жоан Лапорта надеется на возвращение форварда в каталонский клуб.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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