Месси пригласил назойливого болельщика в свой дом

Фанат под именем Хуан Полкан получил возможность побывать в доме Лионеля Месси.

Парень приехал в Париж и узнал приблизительное местоположение дома аргентинского футболиста от парикмахера.

После этого он отправился к месту, где прождал футболиста свыше десяти часов. Охрана начала угрожать фанату вызовом полиции, но затем супруга Лео Антонелла появилась и пригласила Хуана в дом.

“Первый, кого я увидел, был Месси, стоящий передо мной в шортах и тапочках. Он приветствовал нас” - рассказал Хуан Infobae.

По данным СМИ, также болельщик вручил Месси подарок в виде картины.