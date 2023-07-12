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Месси прибыл в США: когда пройдет его презентация в "Интер Майами"

Новости футбола Сегодня, 05:00
Месси прибыл в США: когда пройдет его презентация в "Интер Майами" Фото: твиттер сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины, экс-игрок "Барселоны" и "ПСЖ" Лионель Месси накануне прибыл в США.

По данным местных СМИ, уже на выходных аргентинец подпишет контракт с "Интер Майами", после чего будет официально представлен в качестве нового игрока клуба.

Ожидается, что официальная церемония представления звездного футболиста состоится в воскресенье, 16 июля.

В составе "ПСЖ" Месси провел два последних сезона. За это время он сыграл 75 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 35 голевых передач. Два раза он становился чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В составе "Барселоны" аргентинский нападающий провел почти всю свою карьеру. Вместе с каталонским клубом он стал десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны, четыре триумфовал в Лиге чемпионов и три раза брал Суперкубок УЕФА.

В сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира в 2022 году и Кубок Америки в 2021 году.

Его контракт с “ПСЖ” истек этим летом, после чего он получил статус свободного агента.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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