Месси превзошел достижение Роналду в Европе
Новости футбола Сегодня, 15:45
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси опередил португальского нападающего “Аль-Насра” Криштиану Роналду по числу голов за европейские клубы.
Месси отличился в матче 30-го тура чемпионата Франции против “Ниццы” и на его счету стало 702 гола, которые распределились так: 672 - за “Барселону” и 30 - за ПСЖ. У Роналду 701 гол, которые он забил за “Спортинг" (5), “Манчестер Юнайтед” (145), “Реал” (450) и “Ювентус” (101).
Стоит отметить, что 38-летний Роналду по-прежнему опережает 35-летнего Месси по числу голов за национальную сборную. На счету португальца 122 гола, аргентинец отличился 102 раза.
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