Месси претендует на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен" Лионель Месси вошел в число претендентов на звание лучшего игрока чемпионата Франции по итогам сезона, сообщает твиттер Профсоюза профессиональных футболистов Франции.

На награду также претендуют Килиан Мбаппе (ПСЖ), Джонатан Дэвид ("Лилль"), Секо Фофана и Лои Опенда (оба – “Ланс”).

Церемония награждения состоится 28 мая.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел 29 матчей в Лиге 1, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

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