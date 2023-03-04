Месси предложили космический контракт в Саудовской Аравии

“Аль-Иттихад” из Саудовской Аравии готов платить форварду ПСЖ Лионелю Месси баснословные деньги.

По информации Marca, арабский клуб уже связался с представителями 35-летнего футболиста, чтобы предложить соглашение с зарплатой в 90 млн евро за сезон.

В то же время сам футболист хочет продолжить карьеру в Европе, он не намерен рассматривать предложения из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне на счету Месси 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.