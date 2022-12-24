Месси предложили 1 миллион за накидку с финала ЧМ-2022

Капитану сборной Аргентины Лионелю Месси поступило щедрое предложение.

Один из чиновников Омана предложил миллион долларов за накидку, которую надел аргентинец после финала ЧМ-2022.

Известно, что накидку заготовил и положил на плечи аргентинца эмир Катараа Тамим ибн Хамад Аль-Тани.

“Хочу поздравить тебя с победой от Султаната Омана. Хочу предложить тебе тебе миллион долларов в обмен на этот бишт”, – бывший член парламента Омана Ахмед Аль Барвани.