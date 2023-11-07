Месси предлагали зарплату в миллиард евро

Согласно информации, представленной журналистом Гиллемом Балага, саудовский клуб «Аль-Хиляль» предлагал Лионелю Месси космическую зарплату.

Арабский клуб был готов платить лучшему футболисту планеты оклад в размере одного миллиарда евро.

Это предложение было сделано ещё тогда, когда Месси играл за «ПСЖ», и представители «Аль-Хиляля» прилетели в Париж для встречи с футболистом.

Сам Месси никогда не принимал это предложение всерьёз, и в итоге договорился о своем переходе в американский «Интер Майами» в летнее трансферное окно.

Напомним, что соглашение капитана сборной Аргентины с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне Месси провёл 14 матчей за американский клуб, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных пасов.

Интересно, что уже в первый сезон в составе «Интер Майами» он выиграл Кубок лиг.