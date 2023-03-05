Месси поздравил Мбаппе с его рекордом в ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси поздравил своего одноклубника Килиана Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром в истории парижан.

“Поздравляю Килиана Мбаппе с рекордом”, - написал аргентинец.

Напомним, что вчера француз забил свой 201-й гол в составе ПСЖ, превзойдя показатель результативности Эдинсона Кавани, у которого было 200 мячей.

Всего же на счету Мбаппе в нынешнем сезоне 30 голов и семь результативных передач в 30-ти матчах.