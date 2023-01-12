Главная Новости Месси повторил рекорд Роналду

Месси повторил рекорд Роналду

Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси повторил достижение португальского нападающего “Аль-Наср” Криштиану Роналду по числу голов, забитых в топ-5 европейских чемпионатах.

Месси отличился в матче 18-го тура чемпионата Франции против “Анжера” (2:0) и на его счету стало 696 голов (672 мяча он забил за “Барселону”, 24 - за ПСЖ). У Роналду столько же голов (450 - за “Реал”, 145 - за “Манчестер Юнайтед” и 101 - за “Ювентус”). На счету португальца также пять забитых мячей за “Спортинг” в чемпионате Португалии, который не входит в топ-5 лиг.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: ФИФА назвала 14 претендентов на звание лучшего игрока года.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: твиттер "Фулхэма"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:03 "Челси" потерпел поражение в лондонском дерби
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 16:55 "Барселона" в серии пенальти вышла в финал Суперкубка Испании
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:30 Зарплата выше, чем у Криштиану: конкурент клуба Роналду сделал огромное предложение Месси
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:20 ФИФА назвала 14 претендентов на звание лучшего игрока года
Фото: твиттер "Торино"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:36 "Милан" сенсационно вылетел из Кубка Италии
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:13 Победы ПСЖ и "Марселя", потери "Ланса" и "Монако": результаты 18-го тура Лиги 1
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:09 Главные новости дня: 12 января Новости футбола Сегодня, 17:03 "Челси" потерпел поражение в лондонском дерби Новости футбола Сегодня, 16:58 Дибала вывел "Рому" Моуринью в 1/4 финала Кубка Италии Новости футбола Сегодня, 16:55 "Барселона" в серии пенальти вышла в финал Суперкубка Испании Новости футбола Сегодня, 16:43 "Арсенал" нашел замену Мудрику в "Реале" Новости футбола Сегодня, 16:30 "Арсенал" нацелился на защитника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 16:15 "Барселона" может подписать сына Роналдиньо Новости футбола Сегодня, 15:55 "Милан" продлил контракт с одним из лидеров Новости футбола Сегодня, 15:42 "Вулверхэмптон" заплатит 50 млн евро за нападающего "Атлетико" Новости футбола Сегодня, 15:30 "Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за защитника сборной Хорватии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 13 янв 2023 Наполи - Ювентус прогноз и ставка на матч Серии А 13 января 2023 года Футбол 13 янв 2023 Астон Вилла - Лидс прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 13 января 2023 года