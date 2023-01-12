Месси повторил рекорд Роналду

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси повторил достижение португальского нападающего “Аль-Наср” Криштиану Роналду по числу голов, забитых в топ-5 европейских чемпионатах.

Месси отличился в матче 18-го тура чемпионата Франции против “Анжера” (2:0) и на его счету стало 696 голов (672 мяча он забил за “Барселону”, 24 - за ПСЖ). У Роналду столько же голов (450 - за “Реал”, 145 - за “Манчестер Юнайтед” и 101 - за “Ювентус”). На счету португальца также пять забитых мячей за “Спортинг” в чемпионате Португалии, который не входит в топ-5 лиг.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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