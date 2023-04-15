Месси повторил многолетний рекорд Роналду
Новости футбола Сегодня, 17:16
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси повторил рекорд португальского нападающего “Аль-Насра” Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в топ-5 европейских чемпионатов.
Месси отличился в матче 31‑го тура чемпионата Франции против “Ланса” (3:1). Таким образом, в активе аргентинца стало 495 голов в 572 матчах. Столько же голов забил Роналду, но для этого ему пришлось провести 626 поединков.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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