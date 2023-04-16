Месси повторил достижение Роналду

Форвард ПСЖ Лионель Месси повторил достижение Криштиану Роналду по количеству голов в топ-5 лигах.

В матче 31-го тура Лиги 1 против “Ланса” (3:1) аргентинец забил свой 495-й мяч.

Месси достиг такого количества голов в 572 играх, в то время как Роналду забил столько же голов в 626 матчах.

Напомним, что сейчас португалец играет за “Аль-Наср” в Саудовской Аравии.