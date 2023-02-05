Месси попросил не критиковать футболистов сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси попросил болельщиков меньше критиковать аргентинских футболистов за их бурные празднования после победы на ЧМ-2022.

По словам футболиста, его партнеры по команде имеют полное право радоваться победе на мировом первенстве. В частности, он вспомнил скандальный матч с Нидерландами.

"Нам никто ничего не подарил. Мы всего добились сами.

Многие говорят о том, что сделала Аргентина после победы, но никто не о поведении других. Вам бы стоило посмотреть повторы того, что произошло, чтобы потом высказать своё мнение", - сказал он.