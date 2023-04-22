Месси попросил "Барселону" ускориться со своим возвращением
Новости футбола Сегодня, 10:37
Фото: твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси попросил боссов "Барселоны" попытаться организовать до конца текущего сезона.
Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро.
Если же каталонский клуб не предпримет шагов для организации перехода Месси, то аргентинский футболист останется в Париже.
Источник сообщает, что Месси хочет разобраться со своим будущим до конца сезона.
Контракт 35-летнего Месси с ПСЖ заканчивается в конце текущего сезона.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:09 "Арсенал" не сумел победить худшую команду АПЛ
Новости футбола Вчера, 16:54 ПСЖ с трудом победил аутсайдера Лиги 1
Новости футбола Вчера, 12:36 Зидан определился с клубом, который хочет тренировать
Новости футбола 20 апр 2023, 17:44 "Рома" Моуринью с крупной победой вышла в полуфинал Лиги Европы
Новости футбола 20 апр 2023, 17:05 "Манчестер Юнайтед" с разгромом вылетел из Лиги Европы
Новости футбола 20 апр 2023, 13:15 "Ювентусу" вернули 15 очков в Серии А. Клуб ворвался в зону ЛЧ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:37 Месси попросил "Барселону" ускориться со своим возвращением Новости футбола Сегодня, 10:00 На Беллингема остался один серьезный покупатель Новости футбола Сегодня, 09:28 Хави отказался комментировать возможные переговоры "Барселоны" с Месси Новости футбола Сегодня, 09:00 Главный тренер “Манчестер Юнайтед” назвал главную проблему команды Новости футбола Сегодня, 06:41 "Челси" планирует провести масштабную чистку состава Новости футбола Сегодня, 06:37 Месси может отказаться от возвращения в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 06:17 Гвардиола отреагировал на слухи о переходе капитана "Ман Сити" в "Барселону" Новости футбола Сегодня, 05:56 Рафинья может вернуться в АПЛ Новости футбола Сегодня, 05:40 Бывший тренер "Баварии" может возглавить "Тоттенхэм" Новости футбола Сегодня, 05:37 "Челси" представит нового тренера в ближайшее время
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 23 апр 2023 Прогноз на матч Барселона - Атлетико 23 апреля 2023 года Футбол 23 апр 2023 Прогноз на матч Севилья - Вильярреал 23 апреля 2023 года Футбол 24 апр 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Истанбулспор 24 апреля 2023 года Футбол 24 апр 2023 Прогноз на матч Аталанта - Рома 24 апреля 2023 года