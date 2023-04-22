Месси попросил "Барселону" ускориться со своим возвращением

Форвард ПСЖ Лионель Месси попросил боссов "Барселоны" попытаться организовать до конца текущего сезона.

Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро.

Если же каталонский клуб не предпримет шагов для организации перехода Месси, то аргентинский футболист останется в Париже.

Источник сообщает, что Месси хочет разобраться со своим будущим до конца сезона.

Контракт 35-летнего Месси с ПСЖ заканчивается в конце текущего сезона.