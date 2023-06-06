Месси попросил арабский клуб подождать с его трансфером

Аргентинский форвард Лионель Месси попросил отложить переговоры о своем возможном переходе в саудовский клуб "Аль-Хиляль" до 2024 года.

Как сообщает Goal, в арабском клубе надеялись на закрытие сделки с Месси, но сам футболист запросил отложить переговоры на год.

Саудовская делегация была мягко говоря расстроена таким известием и сообщила Месси, что если он не перейдет в клуб сейчас, то не получит предложения о контракте на тех же условиях через год.

Ранее СМИ писали, что Месси готовы платить от €400 до €600 млн в год.