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Месси помог ПСЖ одержать гостевую победу в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 17:02
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на выезде обыграл “Монпелье” со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Фабиана Руиса, Лионеля Месси и Уоррена Заир-Эмери. У хозяев отличился Арно Норден.

ПСЖ, набрав 51 очко, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. “Монпелье” с 20 очками остался на 14-й позиции.

“Монпелье” – ПСЖ - 1:3 (0:0)
Голы: Руис, 55 - 0:1, Месси, 72 - 0:2, Норден, 89 - 1:2, Заир-Эмери, 90+3 - 1:3

“Монпелье”: Лекомт, Сако (Тшато, 85), Жюльен, Куяте, Эстев, Мауасса (Файяд, 83), Саванье, Шотар (Норден, 83), Леруа (Ферри, 63), Жермен (Файе, 62), Мавидиди.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос (Саншеш, 32), Маркиньос, Мендеш (Бернат, 70), Данилу Перейра, Фабиан Руис, Солер, Витинья (Заир-Эмери, 70), Месси, Мбаппе (Экитик, 21).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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