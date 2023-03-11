Форвард ПСЖ Лионель Месси получил выгодное предложение из США.

В услугах футболиста заинтересован клуб американской МЛС “Интер Майми”.

Как пишет журналист Никола Скира, контракт футболисту был предложен на очень выгодных финансовых условиях.

В то же время парижане попытаются убедить аргентинского футболиста остаться во французском клубе, предлагая ему контракт до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.