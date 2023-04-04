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Месси получил сумасшедшее предложение из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

“Аль-Хилаль” хочет подписать нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский клуб предложил футболисту более 400 миллионов евро в год. Впрочем, приоритетом для форварда является выступление в Европе. Он не соглашается продлить контракт с ПСЖ, так как хочет получить определенные финансовые гарантии. Также аргентинца хочет вернуть его бывший клуб “Барселона”.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" сделает предложение Месси.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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