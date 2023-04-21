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Месси получил сразу три "Золотых мяча"

Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: Лионель Месси Фото: Лионель Месси

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси получил сразу три награды от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Аргентинец был признан лучшим игроком в мире, лучшим плеймейкером и лучшим бомбардиром в международных поединках. Форварду вручили сразу три “Золотых мяча”.

Напомним, что в конце 2022 года Месси впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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