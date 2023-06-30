Месси получил очередное признание в Европе

Гол Лионеля Месси за ПСЖ в матче против “Бенфики” на групповом этапе Лиги чемпионов был выбран лучшим голом сезона.

Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Гол был забит в результате красивой комбинации с участием Килиана Мбаппе и Неймара. Решающий удар аргентинец нанес с линии штрафной площади.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов 2022/2023 победу праздновал английский “Манчестер Сити”, обыграв “Интер” со счетом 1:0.