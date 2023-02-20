Месси получил низкую оценку за матч с "Лиллем"

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси получил низкую оценку за игру в матче 24-го тура чемпионата Франции против “Лилля" (4:3).

Французская газета L’Équipe оценила игру аргентинца оценкой “пять”, несмотря на то, что он забил победный гол со штрафного на 95-й минуте.

Самую высокую оценку среди игроков получил нападающий Килиан Мбаппе, который сделал дубль. Его игру оценил “восьмеркой”. На втором месте нападающий Неймар, получивший “семерку” за гол и результативную передачу. Третье место разделили вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитник Серхио Рамос, получившие “шестерки”.

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