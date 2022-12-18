Месси получил Кубок мира (фото)
Новости футбола Сегодня, 15:30
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил Кубок мира за победу на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Аргентинцы начали путь на турнире с поражения в матче с Саудовской Аравией (1:2). Во 2-м туре группового этапа Аргентина обыграла Мексику (2:0), а в 3-м - Польшу (2:0). Благодаря двум победам бело-голубые заняли первое место в группе. В 1/8 финала Аргентина добилась победы над Австралией (2:1), а в четвертьфинале прошла Нидерланды (2:2, по пенальти - 4:3).
В полуфинале Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а в финале добилась победы над Францией (3:3, по пенальти - 4:2).
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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