Месси получил Кубок мира (фото)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил Кубок мира за победу на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Аргентинцы начали путь на турнире с поражения в матче с Саудовской Аравией (1:2). Во 2-м туре группового этапа Аргентина обыграла Мексику (2:0), а в 3-м - Польшу (2:0). Благодаря двум победам бело-голубые заняли первое место в группе. В 1/8 финала Аргентина добилась победы над Австралией (2:1), а в четвертьфинале прошла Нидерланды (2:2, по пенальти - 4:3).

В полуфинале Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а в финале добилась победы над Францией (3:3, по пенальти - 4:2).

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