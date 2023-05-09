Месси получил космическое предложение из Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 06:40
Фото: открытые источники
Если верить источника L'Equipe, форвард "ПСЖ" Лионель Месси получил невероятное предложение из Саудовской Аравии.
Неназванный местный клуб предложил аргентинцу контракт на два сезона, по которому тот заработает 600 миллионов евро.
Источник пишет, что это пока единственное реальное предложение у Месси на данный момент.
Для аргентинского футболиста в приоритете же остается получение предложений из Европы.
Напомним, что летом 2023 года Месси получит статус свободного агента, если не продлит контракт с ПСЖ.
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