Месси получил худшую оценку за матч, в котором ПСЖ победил со счетом 5:0

Форвард ПСЖ Лионель Месси получил самую низкую оценку среди всех игроков своей команды в матче Лиги 1 против “Аяччо”.

Как известно, встреча завершилась победой парижан со счетом 5:0.

Портал Goal оценил игру Месси на 4 балла из 10. Лучший балл у Киллиана Мбаппе, который оформил дубль. Ему поставили 8 баллов.

Оценки ПСЖ по версии издания:

Джанлуиджи Доннарумма — 5, Маркиньос — 7, Серхио Рамос — 6, Данило Перейра — 6, Ашраф Хакими — 6, Фабиан Руис — 7, Марко Верратти — 6, Хуан Бернат — 5, Лионель Месси — 4, Юго Экитике — 5, Килиан Мбаппе — 8.