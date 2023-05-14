Месси получил худшую оценку за матч, в котором ПСЖ победил со счетом 5:0
Новости футбола Сегодня, 04:38
Фото: твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси получил самую низкую оценку среди всех игроков своей команды в матче Лиги 1 против “Аяччо”.
Как известно, встреча завершилась победой парижан со счетом 5:0.
Портал Goal оценил игру Месси на 4 балла из 10. Лучший балл у Киллиана Мбаппе, который оформил дубль. Ему поставили 8 баллов.
Оценки ПСЖ по версии издания:
Джанлуиджи Доннарумма — 5, Маркиньос — 7, Серхио Рамос — 6, Данило Перейра — 6, Ашраф Хакими — 6, Фабиан Руис — 7, Марко Верратти — 6, Хуан Бернат — 5, Лионель Месси — 4, Юго Экитике — 5, Килиан Мбаппе — 8.
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