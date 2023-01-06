Месси получил еще одну международную награду

Форвард “ПСЖ” и сборной Аргентины Лионель Месси назван “чемпионом чемпионов” 2022 года по версии французского издания L'Équipe.

Данный трофей каждый год вручается самому яркому спортсмену по итогам года.

Лучшего среди номинатов выбирают путем тайного голосования, которое завершилось 4 декабря.

В голосовании аргентинец набрал 808 очков, второе место занял форвард сборной Франции Килиан Мбаппе (381 очко). Третьим в списке стал испанский теннисист Рафаэль Надаль (285).