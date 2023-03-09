Месси подвергся жесткой критике со стороны экс-игрока ПСЖ

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен жестко раскритиковал Лионеля Месси после того, как парижане уступили “Баварии” (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По словам экс-футболиста, на данном этапе ПСЖ не нуждается в таком игроке, как Месси.

“Он не хочет вкладываться в этот клуб! Да, он забил 18 голов и сделал 16 ассистов, но он сделал это в матчах против ”Анжеров" и “Клермонов”.

В важных матчах он просто испаряется! Я видел его игру на чемпионате мира. Вот там он выкладывался", - сказал он.