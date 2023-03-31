Месси подтвердил свое желание вернуться в "Барселону"

Форвард ПСЖ Лионель Месси выразил желание вернуться в "Барселону".

Как пишет Sport, аргентинец уже сказал о своем желании главному тренеру клуба Хави Эрнандесу.

На пресс-конференции испанский наставник подтвердил эту информацию, отметив, что решение будет зависеть от самого игрока.

Несмотря на финансовые ограничения, руководство "Барселоны" рассматривает возможность выполнения этой сделки с оптимизмом.

Напомним, что летом 2021 года Месси покинул "Барселону" как свободный агент.