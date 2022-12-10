Месси поднялся на второе место в списке бомбардиров ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в матче с Нидерландами в ¼ финала ЧМ-2022 (2:2, 4:3 по пен.).

Таким образом, аргентинец забил четвертый гол на турнире в Катаре.

С таким показателем 35-летний игрок вышел на чистое второе место по результативности на ЧМ-2022.

Впереди аргентинца в данный момент лишь форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которого пять мячей.

Интересно, что Месси и Мбаппе представляют парижский “ПСЖ”.