Месси поднялся на второе место в списке бомбардиров ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 04:42
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в матче с Нидерландами в ¼ финала ЧМ-2022 (2:2, 4:3 по пен.).
Таким образом, аргентинец забил четвертый гол на турнире в Катаре.
С таким показателем 35-летний игрок вышел на чистое второе место по результативности на ЧМ-2022.
Впереди аргентинца в данный момент лишь форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которого пять мячей.
Интересно, что Месси и Мбаппе представляют парижский “ПСЖ”.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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