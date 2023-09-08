Месси покорился очередной бомбардирский рекорд. ВИДЕО

В ночь на 8 сентября на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччио Либерти" в Буэнос-Айресе состоялась встреча первого тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке, в которой команда Аргентины принимала соперников из Эквадора.

Победу сборной Аргентины принес Лионель Месси, забив гол со штрафного на 78-й минуте. Благодаря этому мячу аргентинец повторил сразу два рекорда.

Официальный сайт сборной Аргентины сообщил, что забитый гол стал 29 мячом в квалификационных матчах в Северной Америке. Ранее это достижение принадлежало второму и бывшему одноклубнику Месси Луису Суарезу. Больше всего голов Лео забил в ворота Эквадора - шесть, пять голов он забил Уругвая и Венесуэлу.

Кроме того, Athletic сообщает, что забитый мяч на 78-й минуте в матче против Эквадора стал 65 голом Месси со штрафного. По этому показателю он сравнялся с Дэвидом Бекхэмом. Лео осталось 12 голов до рекордсмена, бывшего футболиста сборной Бразилии Жуниньо Пернабукано. На его счету 77 голов со штрафного.