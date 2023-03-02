Месси подарил 35 золотых iPhone всем футболистам и персоналу сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подарил 35 золотых смартфонов iPhone всем футболистам и персоналу команды.

Дорогие подарки получили все, кто принимал участие в победном для аргентинцев чемпионате мира в Катаре.

Телефоны покрыты 24-каратным золотом. На них футболист потратил 175 000 фунтов стерлингов.

На каждом телефоне будут выгравированы имена игроков, номера и логотип сборной Аргентины.

Напомним, что аргентинцы выиграли у Франции в финале ЧМ, а Месси стал лучшим игроком турнира.