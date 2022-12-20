Месси побил суперрекорд Инстаграма

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд по лайкам в истории инстаграма.

Футболист опубликовал пост, посвященный победе Аргентины на чемпионате мира, и набрал более 58 миллионов лайков. Прежний рекорд принадлежал фотографии куриного яйца, собравшей более 56 миллионов лайков.

На ЧМ-2022 35-летний Месси принял участие в семи поединках, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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