Месси побил рекорд Роналду

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси обошел португальского форварда “Аль-Насра” Криштиану Роналду по числу голов за клубы из топ-5 европейских чемпионатов.

Месси отличился в матче 21-го тура чемпионата Франции с “Монпелье” (3:1) и на его счету стало 697 голов, которые распределились следующим образом: “Барселона” (672) и ПСЖ (25). На счету Роналду 696 голов: “Реал” (450), “Манчестер Юнайтед” (145) и “Ювентус” (101).

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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