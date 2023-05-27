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Месси побил рекорд Роналду по числу голов в топ-5 чемпионатах

Новости футбола Сегодня, 17:00
Месси побил рекорд Роналду по числу голов в топ-5 чемпионатах Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси установил рекорд по количеству голов в топ-5 чемпионатах Европы.

Месси отличился в матче 37-го тура чемпионата Франции против “Страсбура” (1:1) и на его счету стало 496 голов. Для этого ему пришлось провести 577 матчей. По этому показателю Месси опередил португальского нападающего Криштиану Роналду, который забил 495 голов в 626 матчах.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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ПСЖ Лига 1 Франция
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