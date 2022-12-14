Месси побил рекорд чемпионатов мира по результативности

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по результативным действиям.

Во вчерашнем полуфинальном матче ЧМ-2022 с Хорватией (3:0) капитан аргентинской сборной записал на свой счет гол и голевую передачу.

В матчах пяти чемпионатов мира на счету Месси 11 забитых мячей и 9 голевых передач.

По этом показателю 35-летний аргентинец обошел Мирослава Клозе (16+3), Роналдо (15+4), Герда Мюллера (14+5) и Пеле (12+7).