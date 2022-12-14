Главная Новости Месси побил рекорд чемпионатов мира по результативности

Месси побил рекорд чемпионатов мира по результативности

Новости футбола Сегодня, 03:19
Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по результативным действиям.

Во вчерашнем полуфинальном матче ЧМ-2022 с Хорватией (3:0) капитан аргентинской сборной записал на свой счет гол и голевую передачу.

В матчах пяти чемпионатов мира на счету Месси 11 забитых мячей и 9 голевых передач.

По этом показателю 35-летний аргентинец обошел Мирослава Клозе (16+3), Роналдо (15+4), Герда Мюллера (14+5) и Пеле (12+7).

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм Энцо Фернандеса/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:55 "Ливерпуль" готов заплатить 120 млн евро за хавбека сборной Аргентины
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола 12 дек 2022, 15:42 Goal: Месси вернул лидерство в борьбе за "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен Новости футбола 12 дек 2022, 13:30 Шевченко может возглавить европейскую сборную
Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен Новости футбола 12 дек 2022, 12:43 "Арсенал" определил приоритетную цель на январь
Фото: инстаграм Энцо Фернандеса/Автор неизвестен Новости футбола 12 дек 2022, 12:15 "Бенфика" назвала "Реалу" цену на Энцо Фернандеса
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен Новости футбола 12 дек 2022, 05:50 В Англии рассмотрят четырех кандидатов на замену Саутгейту
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:55 Два игрока сборной Франции заболели перед матчем с Марокко Новости футбола Сегодня, 06:39 Роналдо посоветовал Неймару обратиться к психологу Новости футбола Сегодня, 06:19 Журналист назвал дату перехода украинца Мудрика в "Арсенал" Новости футбола Сегодня, 06:00 Моуринью назвал условие для назначения в сборную Португалии Новости футбола Сегодня, 05:53 Модрич указал на ошибки арбитра в матча полуфинала ЧМ с Аргентиной Новости футбола Сегодня, 05:39 Месси заявил о завершении карьеры в сборной после ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 05:19 "Барселона" готовит лишь один громкий трансфер на лето 2023 года Новости футбола Сегодня, 05:00 Тите после ухода из сборной Бразилии получил пять приглашений от разных команд Новости футбола Сегодня, 04:56 В сборной Франции приняли решение по будущему Дешама Новости футбола Сегодня, 04:41 Аргентина сравнялась с Бразилией по выходам в финал ЧМ-2022
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет