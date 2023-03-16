Месси планируют освистать на матче ПСЖ

Некоторые фанаты "ПСЖ" планируют освистать аргентинского нападающего Лионеля Месси за поражение в этом сезоне Лиги чемпионов.

"Мы будем освистывать его, поскольку он зарабатывает очень много денег и не проявляет достаточно усилий на поле. Мы не хотим, чтобы такая ситуация продолжалась", - цитирует слова нескольких ультрас "ПСЖ" журналист Дани Гил в своем твиттере.

Коллектив группировки болельщиков Paris Ultras Collective запланировал провести акцию против Месси на ближайшем домашнем матче "ПСЖ", который состоится в воскресенье, 19 марта, против "Ренна" в рамках 28-го тура Лиги 1.