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Месси планируют освистать на матче ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 11:00
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Некоторые фанаты "ПСЖ" планируют освистать аргентинского нападающего Лионеля Месси за поражение в этом сезоне Лиги чемпионов.

"Мы будем освистывать его, поскольку он зарабатывает очень много денег и не проявляет достаточно усилий на поле. Мы не хотим, чтобы такая ситуация продолжалась", - цитирует слова нескольких ультрас "ПСЖ" журналист Дани Гил в своем твиттере.

Коллектив группировки болельщиков Paris Ultras Collective запланировал провести акцию против Месси на ближайшем домашнем матче "ПСЖ", который состоится в воскресенье, 19 марта, против "Ренна" в рамках 28-го тура Лиги 1.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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