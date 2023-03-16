Месси планируют освистать на матче ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 11:00
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Некоторые фанаты "ПСЖ" планируют освистать аргентинского нападающего Лионеля Месси за поражение в этом сезоне Лиги чемпионов.
"Мы будем освистывать его, поскольку он зарабатывает очень много денег и не проявляет достаточно усилий на поле. Мы не хотим, чтобы такая ситуация продолжалась", - цитирует слова нескольких ультрас "ПСЖ" журналист Дани Гил в своем твиттере.
Коллектив группировки болельщиков Paris Ultras Collective запланировал провести акцию против Месси на ближайшем домашнем матче "ПСЖ", который состоится в воскресенье, 19 марта, против "Ренна" в рамках 28-го тура Лиги 1.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:58 Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости футбола Вчера, 17:54 "Реал" победил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов
Новости футбола Вчера, 14:42 Украина может вернуться в число претендентов на проведение ЧМ-2030
Новости футбола 14 мар 2023, 17:54 "Манчестер Сити" уничтожил "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов
Новости футбола 14 мар 2023, 14:35 Украину исключили из числа претендентов на проведение ЧМ-2030
Новости футбола 14 мар 2023, 13:55 Клуб Роналду вышел в полуфинал Кубка Саудовской Аравии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:37 Дешам озвучил список футболистов, которые вызваны в сборную Франции Новости футбола Сегодня, 11:00 Месси планируют освистать на матче ПСЖ Новости футбола Сегодня, 10:27 Инфантино хочет ввести потолок на расходы на трансфере в футболе Новости футбола Сегодня, 10:25 Полиция нашла преступников, которые проникли в дом Салаха Новости футбола Сегодня, 07:53 "Металлист" расстался с главным тренером: блогер раскрыл детали Новости футбола Сегодня, 07:38 Инфантино снова переизбрали на должность президента ФИФА Новости футбола Сегодня, 07:18 Фофана сравнил Мудрика и Мбаппе Новости футбола Сегодня, 07:00 Анчелотти назвал фаворита Лиги чемпионов в этом сезоне Новости футбола Сегодня, 06:50 Месси не спешит продлевать контракт с ПСЖ: названы причины Новости футбола Сегодня, 06:35 “Манчестер Юнайтед” потроллил Гвардиолу после его слов о Джулии Робертс (фото)
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Сосьедад - Рома 16 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал Лондон - Спортинг Лиссабон 16 марта 2023 года Футбол 17 мар 2023 Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - Вердер 17 марта 2023 года Футбол 17 мар 2023 Прогноз на матч Вальядолид - Атлетик 17 марта 2023 года Футбол 18 мар 2023 Прогноз на матч Саутгемптон - Тоттенхэм 18 марта 2023 года Футбол 18 мар 2023 Прогноз на матч Челси - Эвертон 18 марта 2023 года