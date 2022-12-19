Месси - первый футболист, который дважды выиграл "Золотой мяч" чемпионатов мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым в истории футболистом, который получил “Золотой мяч” на двух чемпионатах мира.

Аргентинец был признан лучшим игроком чемпионатов мира-2014 и 2022.

Данный трофей вручается с 1994 года. Ранее его получали бразилец Ромарио (1994), бразилец Роналдо (1998), немец Оливер Кан (2002), француз Зинедин Зидан (2006), уругваец Диего Форлан (2010) и хорват Лука Модрич (2018).

Напомним, что 35-летний Месси на ЧМ-2022 принял участие в семи матчах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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