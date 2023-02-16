Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ и выбрал новый клуб

Форвард ПСЖ Лионель Месси не собирается продлевать контракт с парижским клубом.

Как пишет L'Equipe, сам футболист начал сомневаться в том, что ему следует оставаться в Париже.

По данным источника, Месси рассматривает вариант с переходом в “Интер Майами”, владельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Напомним, что контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.