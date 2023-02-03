Месси ответил на вопрос о том, сыграет ли он на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, готов ли он сыграть на следующем чемпионате мира.

По словам аргентинца, в 2026 году поехать на мундиаль для него будет очень трудно из-за возраста.

"Я люблю играть в футбол, мне нравится то, что я делаю. Сейчас я в форме и себя хорошо чувству. Я продолжаю получать от этого удовольствие, я буду это делать.

Пока знаю лишь одно - до следующего чемпионата мира еще далеко Все будет зависеть от того, как пойдет моя карьера. Скоро мне исполнится 36 лет", - сказал он.